日本内阁官房长官称央行采取负利率是适宜的 政府对此表示欢迎

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透东京1月29日 - 日本内阁官房长官菅义伟周五表示，央行采取负利率是适宜的，而且经过大量讨论。
他还在记者会上说，该举措受到安倍政府的欢迎。政府的首要任务是促进经济。
日本央行周五意外宣布对金融机构存放在央行的资金实施负利率，这一作法也曾被欧洲央行采用。(完)
(编译 李春喜 审校 李婷仪)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。