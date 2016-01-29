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国际财经 | 2016年 1月 29日 星期五 16:08 BJT

日本内阁官房长官称央行采取负利率是适宜的 政府对此表示欢迎

路透东京1月29日 - 日本内阁官房长官菅义伟周五表示，央行采取负利率是适宜的，而且经过大量讨论。

他还在记者会上说，该举措受到安倍政府的欢迎。政府的首要任务是促进经济。

日本央行周五意外宣布对金融机构存放在央行的资金实施负利率，这一作法也曾被欧洲央行采用。(完)

(编译 李春喜 审校 李婷仪)

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