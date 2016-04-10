专访：日本内阁官房长官称G20共识并未排除日本干预汇市可能

路透东京4月10日 - 日本内阁官房长官菅义伟表示，20国集团(G20)就避免货币竞贬达成的共识，并不意味着日本不能干预呈单向走势的汇率。

菅义伟对路透表示，日本央行和政府在密切关注汇市走势，政府准备在必要时采取适当举措，但他拒绝评论政府在考虑采取哪些举措。

日本首相安倍晋三上周对华尔街日报表示，各国应避免“任意干预”。菅义伟称，这番言论被误解，并不会排除日本干预汇市的可能。

“G20谈论的是任意干预，这与针对单向汇率走势采取应对举措不同，”菅义伟周六在专访中对路透表示。

“首相的这番言论符合G20的立场，即不希望长期操纵汇率。”

美元兑日圆上周触及17个月新低，受美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息步伐将非常缓慢的预期影响。

今年日圆兑美元已升值逾10%，因投资者转向日圆寻求避险。

日圆升值往往会引发日本政府官员担忧，因为其损及出口商获利，并推低进口物价，令日本更难摆脱通缩。

部分交易员已表示，日本不能卖出本币，因为20国集团(G20)于2月时对发出警告，要各国抑制货币竞贬。

负责日本内阁各部会协调的菅义伟，彻底驳斥这种说法，他表示上周华尔街日报报导关于安倍“任意干预”的评论遭到误解。

有观点认为日本央行采取负利率，是该央行实现2%通胀目标的努力达到极限的一个迹象。菅义伟对此予以反驳。

“首相坚信G7应引领全球经济持续增长，”菅义伟说。

“经济将是最重要的议程，因此我们需要考虑需要什么政策。”

一些分析师称，G7峰会可能为日本实施更多财政支出铺平道路。但菅义伟说安倍晋三仍在考虑参加峰会的最适当立场。

菅义伟承认消费者支出疲弱，但他说就业市场改善和旅游业繁荣意味着经济仍有望增长。

菅义伟重申政府的观点，将如期在明年把消费税从8%上调至10%。不过一些接近安倍晋三的顾问呼吁推迟上调。(完)