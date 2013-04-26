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货币新闻 | 2013年 4月 26日 星期五 09:13 BJT

日本经济：首相指示内阁在G8峰会前制定成长策略和财政计划--内阁官房长官

路透东京4月26日 - 日本内阁官房长官周五称，日本首相安倍晋三指示内阁在6月中旬G8峰会前制定出成长策略和长期财政计划。(完)
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