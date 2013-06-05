日本经济：内阁官房长官称，不认为政府的经济成长政策未达到市场预期

路透东京6月5日 - 日本内阁官房长官菅义伟周三表示，他不认为日本此前宣布的国家经济增长策略未达到市场预期。他是在日股跌至两个月低位后发表此言论的。

菅义伟未就股价走势置评，他在例行记者会上表示，日本经济正在复苏，这一点毫无疑问。

周三稍早，日本首相安倍晋三宣布了最新的促进增长政策，承诺使收入年增长3%、以及建立经济特区吸引外资。

但安倍的政策声明未能使投资者振奋，日股日经指数 下跌3.8%，触及两个月低点。（完）