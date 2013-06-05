日本经济：内阁官房长官称，不认为政府的经济成长政策未达到市场预期

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透东京6月5日 - 日本内阁官房长官菅义伟周三表示，他不认为日本此前宣布的国家经济增长策略未达到市场预期。他是在日股跌至两个月低位后发表此言论的。
菅义伟未就股价走势置评，他在例行记者会上表示，日本经济正在复苏，这一点毫无疑问。
周三稍早，日本首相安倍晋三宣布了最新的促进增长政策，承诺使收入年增长3%、以及建立经济特区吸引外资。
但安倍的政策声明未能使投资者振奋，日股日经指数 下跌3.8%，触及两个月低点。（完）
(编译 高琦 审校 侯向明)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。