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货币新闻 | 2013年 6月 7日 星期五 09:43 BJT

修正-日圆汇率：日本内阁官房长官称不评论汇率水平，但密切关注市场波动

(更正：标头应为“日圆汇率”而非“日元汇率”)

路透东京6月7日 - 日本内阁官房长官菅义伟周五称，不评论汇率水平，但密切关注市场波动。(完)
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