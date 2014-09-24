版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 24日 星期三 11:03 BJT

日本经济：政府将在第三季GDP数据出炉前，寻求经济学家对经济的看法

路透东京9月24日 - 日本内阁官房长官菅义伟周三表示，政府将在第三季国内生产总值(GDP)数据出炉之前征询经济学家对经济的看法，作为明年10月是否再次上调消费税的参考。日本将于11月中公布第三季GDP。

菅义伟对记者说，日本政府还将考察明年10月将消费税从8%上调至10%以及不上调消费税，这两种做法可能带来的风险。

日本首相安倍晋三将于年底最终决定是否继续上调消费税。安倍本月表示，对于是否将日本消费税调高至10%，他仍态度中立，并称这将取决于当前季度的经济指标是否强劲。 (完)

(编译 杜明霞；审校 高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐