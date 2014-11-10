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货币新闻 | 2014年 11月 10日 星期一 11:12 BJT

更正-日本政经：内阁官房长官菅义伟称，不会建议首相安倍提前选举

(更正：标题及内文第一段...菅义伟称"不会"建议首相安倍提前选举，而非"从未"建议首相安倍提前选举)

路透东京11月10日 - 日本内阁官房长官菅义伟周一表示，他不会建议首相安倍晋三提前举行选举，并补充道何时举行选举由首相说了算。

菅义伟在新闻发布会上还称，如果计划中的消费税上调举措被延后，他不会考虑提前选举，并称政府的优先要务是对抗通缩和刺激经济。

安倍周五表示，没有考虑众议院提前选举，但外界有揣测认为安倍可能在年底前进行提前选举。

日本读卖新闻周末时报导，如果首相安倍晋三决定推迟明年上调消费税的计划，他将考虑解散众议院，并举行提前选举。 (完)

(编译 许娜/艾茂林; 审校 龚芳/李春喜)
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