更正-日本政经：内阁官房长官菅义伟称，不会建议首相安倍提前选举

路透东京11月10日 - 日本内阁官房长官菅义伟周一表示，他不会建议首相安倍晋三提前举行选举，并补充道何时举行选举由首相说了算。

菅义伟在新闻发布会上还称，如果计划中的消费税上调举措被延后，他不会考虑提前选举，并称政府的优先要务是对抗通缩和刺激经济。