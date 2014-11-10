更正-日本政经：内阁官房长官菅义伟称，不会建议首相安倍提前选举

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
(更正：标题及内文第一段...菅义伟称"不会"建议首相安倍提前选举，而非"从未"建议首相安倍提前选举)
路透东京11月10日 - 日本内阁官房长官菅义伟周一表示，他不会建议首相安倍晋三提前举行选举，并补充道何时举行选举由首相说了算。
菅义伟在新闻发布会上还称，如果计划中的消费税上调举措被延后，他不会考虑提前选举，并称政府的优先要务是对抗通缩和刺激经济。
安倍周五表示，没有考虑众议院提前选举，但外界有揣测认为安倍可能在年底前进行提前选举。
日本读卖新闻周末时报导，如果首相安倍晋三决定推迟明年上调消费税的计划，他将考虑解散众议院，并举行提前选举。 (完)
(编译 许娜/艾茂林; 审校 龚芳/李春喜)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
(除特别说明外，均为GMT时间) 1230 - 商务部公布3月房屋开工数据 1300 - 国际货币基金组织(IMF)就全球经济前景召开媒体发布会 1315 - 美国联邦储备理事会(美联储，FED)公布3月工业生产 1530 - 财政部每周例行标售四周期国库券 2030 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 李爽 审校 戴素萍)