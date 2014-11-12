日本政经：由首相决定是否提前选举--内阁官房长官

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透东京11月12日 - 日本内阁官房长官菅义伟周三表示，由首相安倍晋三决定是否解散众议院并提前选举。
菅义伟否认了政府将推迟上调消费税的媒体报导。他重申，仍坚持在检视7-9月当季国内生产总值(GDP)初值和修正值数据后，再对消费税问题做出决定。7-9月当季GDP初值和修正值数据将分别于下周一和12月初出炉。(完)
(编译 杜明霞；审校 白云)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。