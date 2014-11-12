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货币新闻 | 2014年 11月 12日 星期三 10:48 BJT

日本政经：由首相决定是否提前选举--内阁官房长官

路透东京11月12日 - 日本内阁官房长官菅义伟周三表示，由首相安倍晋三决定是否解散众议院并提前选举。

菅义伟否认了政府将推迟上调消费税的媒体报导。他重申，仍坚持在检视7-9月当季国内生产总值(GDP)初值和修正值数据后，再对消费税问题做出决定。7-9月当季GDP初值和修正值数据将分别于下周一和12月初出炉。(完)

(编译 杜明霞；审校 白云)
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