日本政经：由首相决定是否提前选举--内阁官房长官

菅义伟否认了政府将推迟上调消费税的媒体报导。他重申，仍坚持在检视7-9月当季国内生产总值(GDP)初值和修正值数据后，再对消费税问题做出决定。7-9月当季GDP初值和修正值数据将分别于下周一和12月初出炉。(完)