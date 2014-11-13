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货币新闻 | 2014年 11月 13日 星期四 10:35 BJT

日本经济：内阁官房长官拒绝就有关下次上调消费税应推迟的观点置评

路透东京11月13日 - 日本内阁官房长官菅义伟称，拒绝就有关下次上调消费税应推迟一年半的观点置评。(完)
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