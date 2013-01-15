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货币新闻 | 2013年 1月 15日 星期二 10:44 BJT

日本政经: 首相及财经阁员将会晤幕僚顾问讨论货币政策--官房长官

路透东京1月15日 - 日本内阁官房长官菅义伟称,首相安倍晋三与幕僚周二的会议是针对经济及货币政策交换看法,而非针对挑选下任央行总裁的程序.

菅义伟周二在例行记者会表示,财务大臣麻生太郎及经济财政大臣甘利明也将参加会议.

安倍晋三周日在一个电视节目上表示,他周二将会晤特别顾问滨田等经济幕僚,听取他们对下任央行总裁合适人选的看法.(完)

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