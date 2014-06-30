日本称朝鲜发射导弹违反联合国决议

亚洲橡胶：东京期胶下跌，因朝鲜半岛紧张局势推动日圆走高
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京6月30日 - 日本内阁官房长官菅义伟(Yoshihide Suga)周一表示，朝鲜周日发射导弹违反了联合国决议，日本将与美国及韩国等其他国家共同作出回应。
菅义伟在新闻发布会上还表示，日本将按计划自周二起在北京与朝鲜举行会谈。
朝鲜上月同意就数十年前被绑架的日本公民的命运重新进行调查。日本则要在调查伊始放宽部分经济制裁，随后考虑人道主义援助。
韩国军方表示，朝鲜周二向东部海域发射了两枚短程弹道导弹。(完)
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 2,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/18 28 2.75% 100 2017/4/19 28 2.75% 200