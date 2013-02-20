版本:
中国
时事要闻 | 2013年 2月 20日 星期三 11:52 BJT

日本称日美峰会意在彰显两国同盟关系加强

路透东京2月20日 - 日本内阁官房长官菅义伟周三表示，即将到来的日美峰会意在彰显两国正在加强的同盟关系。

“峰会最大的目的是就亚太地区形势交换信息，包括朝鲜问题，并彰显加强中的日美同盟关系，”菅义伟在记者会上表示。

日本首相安倍晋三将于2月21-24日访美，与美国总统奥巴马会晤。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐