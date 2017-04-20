日本4月制造业信心升至金融危机前水准--路透短观

资料图片：2016年4月，马自达汽车在广岛的宇品工厂CX-9型汽车生产线。 REUTERS/Maki Shiraki

路透东京4月20日 - 路透短观调查显示，日本4月制造业信心连续第八个月上升，升至2008年全球金融危机前以来最高水准，反映海外经济复苏带动了出口和产出增长。

路透月度调查还显示，服务业信心触及三个月高位，显示出口带动的经济复苏效应正在扩散，尽管步伐缓慢。路透短观密切追踪日本央行的季度短观。

路透短观凸显出日本经济最近数月显露的复苏迹象，得益于全球需求复苏，尽管占日本经济总量约60%的民间消费表现疲软。

这项调查基于4月4-17日间针对529家大型及中型企业发出问卷，其中有261家回覆。调查显示4月制造业景气判断指数料较前月上升1点至正26，受食品、金属和机械等制造企业的提振。

此为2007年8月以来最高水平。

4月路透服务业短观景气指数较前月上升2点至正28，受趸售(批发)企业提振。

“汇率稳定给出口商创造了有利条件。机床市场也仍保持向上势头，”某有色金属生产商的一名经理在调查中写道，调查中的受访者都匿名回答问题。

但制造业者和非制造业者预计未来三个月情况会转差，凸显出他们担忧美国总统特朗普政策不确定性给全球贸易带来的风险。

制造业和非制造业信心指数料将在7月分别下降至正20和正26。

“海外不确定性在上升，新兴市场和生产资源类产品的经济体表现不佳，保护主义抬头--这从英国公投退欧和美国总统选举结果可见一斑，”某机械制造商的一名经理在调查中写道。

日本央行在4月3日公布的短观调查显示，大型制造业企业信心连续第二季好转，触及一年半高位，服务业信心在六个季度以来首次改善。

央行调查还显示，企业对资本支出计划仍然乐观，带来未来几个月经济复苏更有动力的希望。

路透短观调查指数是由受访者中持乐观观点的人数百分比减去持悲观观点的人数百分比计算得出，数值为正数，则表明乐观者超过悲观者。(完)