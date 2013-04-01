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货币新闻 | 2013年 4月 1日 星期一 09:55 BJT

《日本经济焦点》第一季企业信心好转，受惠于安倍经济政策--央行短观调查

短观报告显示，3月大型非制造业景气判断指数上升2点至正6，表明经济全面复苏。6月大型非制造业景气判断指数料为正9。

不过，大型企业计划本财年将资本支出削减2.0%，表明乐观情绪需要持续更长时间才能使企业有信心增加支出。

此份调查报告结果基本符合路透上个月的短观调查报告，后者显示3月制造企业的信心连续第四个月改善。

短观报告的景气判断指数是由给出乐观预估的企业比例减去悲观预估的比例所得出的。负值说明悲观者数量多于乐观者。

在安倍的扩张性政策及全球经济成长料将小幅加快的预期下，日本经济已从浅度衰退中开始逐步复苏。

分析师预计，日本经济在刚于3月结束的财年内料增长1.0%，而在截至2014年3月的财年料将成长2.2%。 (完) (编译 石冠兰/张涛/许娜; 审校 王丽鑫/李爽)
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