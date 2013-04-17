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货币新闻 | 2013年 4月 18日 星期四 07:46 BJT

路透短观调查：日本4月制造业信心连续第五个月好转，且料将持续上扬

虽然有所改善，但数据仍不及企业1月时预期会达到的正值。业者目前预期该指数7月将达到正10。

“前景料将因日圆贬值而好转，但要转化为实际的需求和订单还需要时间，”一家电机企业表示。

这份月度调查显示，企业仍期望看到首相安倍晋三激进的货币与财政政策在较长期内将带来好处。该报告与日本央行的季度调查报告有很高的关联度。

日本央行4月1日发布最新的短观报告显示，大型制造业景气指数上升4点至负8，受访企业还预期未来三个月的形势将会好转。

参阅日本央行与路透短观调查对比图表，请点击(link.reuters.com/kyj96t)

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