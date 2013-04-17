路透短观调查：日本4月制造业信心连续第五个月好转，且料将持续上扬

中美关系：中方回应美国贸易行政令，称美方贸易命令应尊重国际规则
路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。
虽然有所改善，但数据仍不及企业1月时预期会达到的正值。业者目前预期该指数7月将达到正10。
“前景料将因日圆贬值而好转，但要转化为实际的需求和订单还需要时间，”一家电机企业表示。
这份月度调查显示，企业仍期望看到首相安倍晋三激进的货币与财政政策在较长期内将带来好处。该报告与日本央行的季度调查报告有很高的关联度。
日本央行4月1日发布最新的短观报告显示，大型制造业景气指数上升4点至负8，受访企业还预期未来三个月的形势将会好转。
参阅日本央行与路透短观调查对比图表，请点击(link.reuters.com/kyj96t)
路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。
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路透东京4月3日 - 日本公债价格周一基本持稳，之前美债上扬，不过较短期公债下跌，因日本央行在4月常规操作中买入的短期公债规模势将减少。 指标10年期公债收益率 持平报1.065%，30年期公债收益率 跌1个基点至0.835%，日本央行周一进行的常规购债操作对公债价格构成支撑。 两年期公债收益率 涨两个基点至负0.175%，为12月末以来最高。 日本央行周五一如预期宣布，将在4月削减一年至三年期以及三年至 五年期公债的购买量，同时对较长期日本公债的购买规模将维持不变。 日本央行的大规模购债计划已经减少了各个期限公债的流动性，使得 债市投资者和交易员总是抢购市场上的可购公债。为了改善流动性和降低 波动性，日本央行一直在调整其购债操作。 美国公债收益率周五下滑，此前多位美国联邦储备理事会(FED/美联 储)官员质疑是否有必要加快升幅步幅，因通胀温和且美国经济仅小幅成 长。