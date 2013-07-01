版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 1日 星期一 08:34 BJT

日本经济：4-6月大型制造业景气判断指数转为正值--央行短观

路透东京7月1日 - 备受关注的日本央行短观调查报告显示，日本4-6月大型制造业景气判断指数在近两年来首次转为正值。这一迹象表明，尽管近期市场动荡，但该国政府刺激经济的政策继续提升企业信心。

周一出炉的央行季度短观调查报告显示，6月大型制造业景气判断指数为正4，高于3月时的负8和市场预估中值正3。这是自2011年9月调查以来首次出现正值。

大型制造业者预期形势在未来三个月将会改善，9月该指数有望升至正10，而路透调查中分析师的预估为正7。

该调查还显示，大型企业计划在4月1日开始的年度增加资本支出5.5%，市场预估中值为增加2.9%。

该指数是由给出乐观预估的企业比例减去悲观预估的比例所得出的。正值说明乐观者数量多于悲观者。

浏览日本央行该调查的完整表格，请点选：

(here)。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐