日本经济：4-6月大型制造业景气判断指数转为正值--央行短观

国际油市：油价升向每桶56美元，因利比亚油田关闭和叙利亚局势紧张
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透东京7月1日 - 备受关注的日本央行短观调查报告显示，日本4-6月大型制造业景气判断指数在近两年来首次转为正值。这一迹象表明，尽管近期市场动荡，但该国政府刺激经济的政策继续提升企业信心。
周一出炉的央行季度短观调查报告显示，6月大型制造业景气判断指数为正4，高于3月时的负8和市场预估中值正3。这是自2011年9月调查以来首次出现正值。
大型制造业者预期形势在未来三个月将会改善，9月该指数有望升至正10，而路透调查中分析师的预估为正7。
该调查还显示，大型企业计划在4月1日开始的年度增加资本支出5.5%，市场预估中值为增加2.9%。
该指数是由给出乐观预估的企业比例减去悲观预估的比例所得出的。正值说明乐观者数量多于悲观者。
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(here)。(完)
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透4月10日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一跌至四周低位，延续 了从上周开始的抛盘走势，受技术信号利空打压，买家保持离场观望；原 糖和阿拉比卡咖啡期货也下跌。 7月纽约可可 收跌43美元，或2.14%，报每吨1,964美元，盘中 低见1,953美元。 7月伦敦可可 收跌35英镑，或2.2%，报每吨1,589英镑，盘中 低见1,586英镑。 两间市场上周五均急挫，周一续跌，录得四个月来的最大两日跌幅。 交易商称，动能持续疲弱，周一激发了更多的技术性卖盘。 基本面利空也打压市场，主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)的产量处于 高位，第二大生产国加纳的产量也增加。 5月原糖期货 收跌0.14美分，或0.83%，报每磅16.63美分。 5月白糖期货 收跌5.20美元，或1.1%，报每吨478.80美元，市 场关注合约将于周四到期。 5月阿拉比卡咖啡 收跌0.2美分，或0.14%，报每磅1.3985美元 ，5
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