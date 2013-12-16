更正-日本数据：9-12月企业信心连续第四季改善--央行短观调查

香港个股：北京控股计划发行8亿欧元五年期担保债券，息率1.3%
路透香港4月13日 - 北京市政府旗下香港企业分支--北京控股周四称，计划发行本金总额8亿欧元五年期担保债券，息率1.3%。
(因译文有误，正文第二段景气判断指数为“正16”非“正20”)
路透东京12月16日 - 周一公布的日本央行短观调查显示，日本9-12月企业信心连续第四季改善，这对于日本政府旨在结束通缩的刺激政策是个好兆头。
12月大型制造业景气判断指数较9月上升4点，至正16，路透调查预估中值为正15。
调查还显示，在截至2014年3月的财年，大型企业计划将资本支出扩大4.6%，但低于9月调查时预计的扩大5.1%。路透调查的预估中值为增长5.5%。
该指数是由给出乐观预估的企业比例减去悲观预估的比例所得出的。正值说明乐观者数量多于悲观者。
浏览日本央行该调查的完整表格，请点选： (here)。(完)
(编译 李春喜 审校 于春红)
路透香港4月13日 - 北京市政府旗下香港企业分支--北京控股周四称，计划发行本金总额8亿欧元五年期担保债券，息率1.3%。
路透上海4月13日 - 业内人士周四透露，中国河南省上午招标的三年和七年期专项地方债，中标利率为3. 33%和3.66%，较投标区间下限分别上浮30bp和43bp(基点)；两期债的投标倍数分别为1.79倍和1.50倍。 稍早该省上午招标的三年和七年期一般地方债，中标利率为3.34%和3.63%，较投标区间下限分别上浮31bp 和40bp(基点)；两期债的投标倍数为1.73倍和1.65倍。 上述债券均全部为置换债券。中债资信评估有限责任公司对上述债券信用评级为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 93.5774 4月13日上午9:20-10:00 4月14日 7年 94
路透墨尔本4月13日 - 伦铜周四从三个月低位上升，因美国总统特朗普称美元太强导致美元下跌，且交易员在复活节长周末假期之前平仓。 0213 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.9%，每吨报5,679美元，收复上日跌幅，上日曾跌至1月10日以来最低价位5,615美元。铜价料将录得近3%的周线跌幅，为一个多月最大跌幅。 LME周五和下周一将因复活节假期休市。 上海期交所期铜 缩减稍早跌幅，下跌1.4%至每吨45,990元人 民币(6,688美元)。 美国总统特朗普周三表示，他的政府将不会把中国列为汇率操控国， 偏离了竞选承诺，而且他还表示，美元“太强了”，最终将会损及经济。 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅 为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑 ，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。 政策内部人士称，中国央行悄悄提高政策独立性和扩