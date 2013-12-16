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货币新闻 | 2013年 12月 16日 星期一 09:19 BJT

更正-日本数据：9-12月企业信心连续第四季改善--央行短观调查

(因译文有误，正文第二段景气判断指数为“正16”非“正20”)

路透东京12月16日 - 周一公布的日本央行短观调查显示，日本9-12月企业信心连续第四季改善，这对于日本政府旨在结束通缩的刺激政策是个好兆头。

12月大型制造业景气判断指数较9月上升4点，至正16，路透调查预估中值为正15。

调查还显示，在截至2014年3月的财年，大型企业计划将资本支出扩大4.6%，但低于9月调查时预计的扩大5.1%。路透调查的预估中值为增长5.5%。

该指数是由给出乐观预估的企业比例减去悲观预估的比例所得出的。正值说明乐观者数量多于悲观者。

浏览日本央行该调查的完整表格，请点选： (here)。(完)

(编译 李春喜 审校 于春红)
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