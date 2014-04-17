修正-路透短观调查：日本4月制造业景气判断指数升至正25，为近七年高点

(更正：标题中增加国别“日本”)

* 4月制造业景气判断指数升至正25，为近七年来的高点

* 未来几个月信心料将下滑，但幅度较前次调查的预期更为温和

* 路透短观调查与日本央行短观报告关联度很高

路透东京4月17日 - 路透调查结果显示，日本4月制造业信心三个月来首次上升，预计未来三个月将更为温和的下滑，暗示上调消费税对经济成长的影响可能弱于先前的判断。

这份月度路透短观调查让市场先行了解4月1日上调消费税后的企业信心情况。该调查亦显示服务业景气触及纪录高位。路透短观调查与日本央行的短观调查相关性较高。

调查结果支持决策层和民间分析师的主流观点，即日本经济可以承受消费税上调的冲击，不过制造业和服务业景气料在7月下滑。

重要的是，较之以往的调查，企业对于消费税上调影响的担心似乎略有降低，因受内需相对旺盛且公共项目支出增加的影响。

“3月当季我们接获订单和销售都取得增长，可能部分归因于市场最后一刻的需求。我们需要等待以了解4-6月一季的表现如何，才能判断趋势是否将向上，”一家接受调查的电子机械企业表示。

“我们猜想自身业务的趋势将是走强的，因为与最后一刻需求无关的订单也在增加。”

本次调查于4月2-14日间进行，覆盖了400家大中型企业，其中253家作出回复。

**关注新刺激措施**

即便央行再三否决近期进一步行动的需要，认为经济正处在实现通胀目标的轨道上；但近日一系列疲弱数据引燃市场预期，日本央行将于夏季祭出新刺激政策。

央行总裁黑田东彦周三重申，4-6月经济可能趋弱，之后将恢复高于潜力的成长。财务大臣麻生太郎则表示，4月1日后的需求下滑幅度小于预期。

然而，前景不确定性令企业维持谨慎态度；由于日圆疲弱，导致燃料和原材料进口成本偏高，他们从而面临利润率收窄的困境。

“消费税上调前最后一刻的需求自3月以来已经放缓，我们担心民间消费下滑从现在开始可能拖累企业状况，”一运输公司在4月路透短观调查中称。

“美国经济变得相对稳定，但这并未带动实质需求复苏，因中国经济仍然乏力，且俄罗斯(和乌克兰)之间的紧张局势是可能损及企业信心的一大顾虑。”

**略有回撤？**

4月路透短观调查显示，制造业景气判断指数上升7点至正25，创2007年8月以来最高点。非制造业景气判断指数升至正35，较上月上升4点。

制造业和非制造业的景气判断指数料在7月分别下滑至正17和正21，反映出上调消费税可能产生影响。

但此降幅不像上次调查时那么大。3月调查显示，制造业景气判断指数料在6月下滑6点至正12，非制造业景气判断指数料下滑17点至正14。

制造业中，只有纺织/造纸和汽车/运输设备行业对未来三个月的业务状况料转为悲观。其景气判断指数料在7月分别下降22点和8点，来到负33和负8。

服务业中，零售和交通/公用事业行业料转为悲观，其景气判断指数在7月料分别下降25点和10点，均降至负5。

日本央行周二发布的短观调查结果显示，3月止当季日本企业信心仅略微改善，大型制造业和非制造业者均预期未来三个月的情况将恶化。