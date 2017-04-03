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亚洲 | 2017年 4月 3日 星期一 09:29 BJT

表格：日本央行第一季短观调查显示企业信心改善，因复苏范围扩大

    路透东京4月3日 - 日本央行周一公布备受关注的短观季度调查报告，细节如下(括弧内为路透调查预测中
值):
    
                         2017年3月   2017年6月  2016年12月 
    ------------------------------------------------------
    制造业
         --大型          +12 (+14)    +11 (+13)       +10
         --中型          +11          +4               +6
         --小型           +5 ( +3)     0  ( +1)        +1 
    非制造业
         --大型          +20 (+20)    +16 (+18)       +18
         --中型          +17          +10             +16
         --小型           +4 ( +2)     -1 ( -1)        +2
    ----------------------------------------------------- 
        
                       2017/18年
                        3月调查
    资本支出
         所有企业        -1.3
          大型企业       +0.6
           制造业        +5.3
           非制造业      -2.0
         中型企业       +17.5
           制造业       +16.5
           非制造业     +18.1
         小型企业       -22.6
           制造业       -10.6
           非制造业     -27.5
    
     经常性获利
         所有企业        -1.1
          大型企业       -0.2
           制造业        -0.3
           非制造业      -0.1
         中型企业        -0.3
           制造业        -0.2
           非制造业      -0.3
         小型企业        -4.6
           制造业        +1.0
           非制造业      -6.5
    
    短观信心指数由看法乐观的受访者百分比减去悲观者百分比得出，数值若为正说明乐观者多于悲观者。
    
    受访的10,799家企业中，有2,118家为大型企业。调查时间为2月27日至3月31日。
    
    如欲浏览调查完整表格，请登入日本央行网站：
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    (完) (编译 许娜；审校 张若琪)
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