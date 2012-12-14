《即时观点》日本企业信心恶化，令央行面临更大压力

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
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背景:
--日本7-9月经济连续第二季衰退,分析师预期10-12月还会再次萎缩,因领土争端打击日本商品在中国的销售,使得日本出口商在蒙受日圆升值和全球需求疲弱之苦外,更加雪上加霜.
--消息人士表示,日本央行下周可能宽松政策,以阻止美国财政悬崖的可能冲击危及日本的复苏等风险.
--短观景气判断指数是将对景气看好企业比例减去看坏占比.若为负值代表悲观者大过于乐观者(完) (编译 戴素萍; 审校 龚芳)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。