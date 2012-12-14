版本:
中国
亚洲 | 2012年 12月 14日 星期五 09:14 BJT

《即时观点》日本企业信心恶化，令央行面临更大压力

市场反应:

--参看汇市新闻,请点选 ,日圆兑美元报价请点选.

--参看日债新闻,请点选,日债期约报价请点选.

--参看日股新闻请点选,日经指数报价请点选.

链接:

浏览工业生产完整图表,请点选(here).

背景:

--日本7-9月经济连续第二季衰退,分析师预期10-12月还会再次萎缩,因领土争端打击日本商品在中国的销售,使得日本出口商在蒙受日圆升值和全球需求疲弱之苦外,更加雪上加霜.

--消息人士表示,日本央行下周可能宽松政策,以阻止美国财政悬崖的可能冲击危及日本的复苏等风险.

--短观景气判断指数是将对景气看好企业比例减去看坏占比.若为负值代表悲观者大过于乐观者(完) (编译 戴素萍; 审校 龚芳)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐