《日本经济焦点》第四季企业信心恶化,明年初亦难改善--央行短观调查

许多分析师认同日本央行的看法,即日本将在明年初脱离小幅衰退,不过央行人士担心任何的复苏都将是缓慢且疲弱的.

短观调查显示大型企业预期明年3月止会计年度的资本支出将增加6.8%,大致持平于9月的预测,且高于市场预估中值的成长5.0%.此为难得的正面讯息.

近期日圆因日本央行进一步宽松的预期而贬值,也将有助于企业的营收表现.美元/日圆 周五徘徊于83.60日圆,远高于大型制造业者在12月短观调查中对本年度的汇价预估均值78.90日圆.

然而包括汽车和机械制造商在内的许多行业的信心都恶化,因在新兴经济体的销售下滑造成打击.

汽车厂商预期未来三个月情况将进一步恶化,尽管中国因领土争端而起的反日抗议活动所造成的损失已有所减轻.

短观景气判断指数是将对景气看好企业比例减去看坏企业占比.若为负值代表悲观者多于乐观者.