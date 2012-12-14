《日本经济焦点》第四季企业信心恶化,明年初亦难改善--央行短观调查

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
许多分析师认同日本央行的看法,即日本将在明年初脱离小幅衰退,不过央行人士担心任何的复苏都将是缓慢且疲弱的.
短观调查显示大型企业预期明年3月止会计年度的资本支出将增加6.8%,大致持平于9月的预测,且高于市场预估中值的成长5.0%.此为难得的正面讯息.
近期日圆因日本央行进一步宽松的预期而贬值,也将有助于企业的营收表现.美元/日圆 周五徘徊于83.60日圆,远高于大型制造业者在12月短观调查中对本年度的汇价预估均值78.90日圆.
然而包括汽车和机械制造商在内的许多行业的信心都恶化,因在新兴经济体的销售下滑造成打击.
汽车厂商预期未来三个月情况将进一步恶化,尽管中国因领土争端而起的反日抗议活动所造成的损失已有所减轻.
短观景气判断指数是将对景气看好企业比例减去看坏企业占比.若为负值代表悲观者多于乐观者.
短观调查大致与上周公布的路透短观调查结果一致.路透短观调查显示,制造业信心较三个月前恶化.此项月度调查与日本央行的短观调查紧密相关.(完)
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。