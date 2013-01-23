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货币新闻 | 2013年 1月 24日 星期四 07:47 BJT

路透短观调查: 日本1月制造业信心连续第二个月好转,因日圆走低

日本央行周二将通胀目标提高一倍至2%,并承诺从明年开始无限量购买资产.

此项月度调查与日本央行(BOJ)的季度短观调查紧密相关.路透短观调查还显示,包括零售和建筑企业在内的非制造业景气连续第二个月提高,4月料进一步上升.

"消费者信心显示一些改善迹象,因日圆走软,且新政府上台以来股市上涨,但信心尚未完全恢复,"一家建筑企业表示.

一家电机厂商表示,"日本经济似在开始恢复升温,但现在将其归功于安倍呼吁采取积极的货币宽松政策以及强势日圆出现修正还为时尚早."

路透短观调查1月日本制造业景气判断指数升1点至负17,比11月创下的三年来最低水准高2点.

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