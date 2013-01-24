路透短观调查: 日本1月制造业信心连续第二个月好转,因日圆走低

4月该指数料将跳增至正1,意味着持乐观看法的人多于悲观者.该指数是由给出乐观预估的企业比例减去悲观预估的比例所得出的.

该指数上升是因化学、炼油、钢铁、电力机械和金属产品等行业趋强.

日本1月非制造业景气判断指数升五个点至正10,4月料进一步升至正18,受批发(趸售)、房地产和建筑等行业趋强的影响.这些行业可能受惠于灾后重建.

最新的路透短观调查预示,日本央行将于3月公布的短观调查会较去年12月公布的调查有所改善.去年12月日本央行短观调查显示,大型制造商信心连续两季下滑.

分析师预计,伴随着全球经济复苏,在日本央行放松政策推动日圆走贬,以及首相安倍晋三致力于更具扩张性的财政和货币政策的扶助下,日本出口和经济将逐步增强.

安倍内阁本月批准了1,170亿美元的支出计划,为全球金融危机以来最大规模的刺激计划.(完)