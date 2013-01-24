路透短观调查: 日本1月制造业信心连续第二个月好转,因日圆走低

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
4月该指数料将跳增至正1,意味着持乐观看法的人多于悲观者.该指数是由给出乐观预估的企业比例减去悲观预估的比例所得出的.
该指数上升是因化学、炼油、钢铁、电力机械和金属产品等行业趋强.
日本1月非制造业景气判断指数升五个点至正10,4月料进一步升至正18,受批发(趸售)、房地产和建筑等行业趋强的影响.这些行业可能受惠于灾后重建.
最新的路透短观调查预示,日本央行将于3月公布的短观调查会较去年12月公布的调查有所改善.去年12月日本央行短观调查显示,大型制造商信心连续两季下滑.
分析师预计,伴随着全球经济复苏,在日本央行放松政策推动日圆走贬,以及首相安倍晋三致力于更具扩张性的财政和货币政策的扶助下,日本出口和经济将逐步增强.
安倍内阁本月批准了1,170亿美元的支出计划,为全球金融危机以来最大规模的刺激计划.(完)
(编译 徐文焰/李爽/兰秀娟; 审校 张涛/程琳)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。