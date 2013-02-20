路透短观调查:日本2月制造业信心连续第三个月好转,受助于日圆疲软

**看法乐观**

在路透短观调查中,2月制造业者景气判断指数上升4点至负13,从11月创下的三年低点进一步回升.11月时该指数受到全球经济放缓和中日领土争端的打击.

该指数是由给出乐观预估的企业比例减去悲观预估的比例所得出的,预计在5月将反弹至正3,意味着持乐观看法的人将是自去年5月以来首次多于看法悲观者.

指数的跳升主要受到炼油、金属产品和精密机械制造商等企业的信心改善所推动.