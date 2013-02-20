路透短观调查:日本2月制造业信心连续第三个月好转,受助于日圆疲软

韩国已公布经济指标--2017/3/29
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 2月 +1.9% +2.0% 4月3日 +2.0% 工业生产(m/m) 1月 +3.3%
**看法乐观**
在路透短观调查中,2月制造业者景气判断指数上升4点至负13,从11月创下的三年低点进一步回升.11月时该指数受到全球经济放缓和中日领土争端的打击.
该指数是由给出乐观预估的企业比例减去悲观预估的比例所得出的,预计在5月将反弹至正3,意味着持乐观看法的人将是自去年5月以来首次多于看法悲观者.
指数的跳升主要受到炼油、金属产品和精密机械制造商等企业的信心改善所推动.
2月非制造业景气判断指数小跌2点至正8,预计5月时可进一步回升至正21,受趸售(批发)、房地产/建筑公司和讯息服务业的引领.2011年3月地震与海啸灾难过后的重建需求,为建筑相关行业带来支撑.(完) (编译 徐文焰; 审校 李婷仪)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 2月 +1.9% +2.0% 4月3日 +2.0% 工业生产(m/m) 1月 +3.3%
路透北京3月29日 - 针对美国商务部决定对自中国进口的铝箔发起反倾销反补贴调查，中国商务部周三称，不合理地使用贸易救济措施，不仅损害中国铝箔企业出口利益，也会削弱美国下游产业的竞争力，不利于美国国内就业，还会影响广大美国消费者的福利，最终导致中美相关产业两败俱伤。
路透东京3月29日 - 日股日经指数周三早盘在震荡交投中小跌，除息股股价调整给市场带来压力，抵消了隔夜美股上涨带来的正面人气。