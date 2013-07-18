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货币新闻 | 2013年 7月 18日 星期四 08:01 BJT

路透短观调查：日本7月制造业景气判断指数下降，受累于中国经济疑虑

7月服务业指数也下降2点至正18，该指数上月触及2007年5月以来高位，10月或升至正25。

日本央行7月1日发布的短观报告显示，4-6月制造业景气指数转为正值，为近两年来首次，且在安倍刺激政策的激励下，有望进一步上升。

日本央行上周四维持货币政策不变，并称经济正在复苏，这是日本央行两年半以来最乐观的经济评估，反映了日圆贬值及日央行强力货币刺激措施对经济活动的正面影响。

日本第一季实质GDP环比年率为成长4.1%，受民间消费强劲及出口增加带动。但中国经济成长减速，加之美联储缩减刺激举措可能对新兴经济体带来影响，从而令日本经济前景笼罩阴云。(完) (编译 李爽 审校 徐文焰)
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