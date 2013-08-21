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货币新闻 | 2013年 8月 22日 星期四 07:58 BJT

路透短观调查：日本8月制造业景气判断指数升至三年高点

该指数预计在11月将进一步上升至正29。

日本央行7月1日发布的短观报告显示，4-6月制造业景气指数转为正值，为近两年来首次，且在安倍刺激政策的激励下，有望进一步上升。

日本央行将于10月1日发布下一次短观调查结果。

日本央行本月稍早维持货币政策不变，且未上调经济评估，而是决定等待观察更多线索来判断信心改善是否会促使企业增加资本支出。

路透8月短观调查收集到的评论显示，企业投资距离好转仍然遥远。

“欧洲经济正处于低迷中，而国内公司仍认为自己的产能过剩，”一家机械制造商表示。

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