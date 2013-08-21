路透短观调查：日本8月制造业景气判断指数升至三年高点

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
该指数预计在11月将进一步上升至正29。
日本央行7月1日发布的短观报告显示，4-6月制造业景气指数转为正值，为近两年来首次，且在安倍刺激政策的激励下，有望进一步上升。
日本央行将于10月1日发布下一次短观调查结果。
日本央行本月稍早维持货币政策不变，且未上调经济评估，而是决定等待观察更多线索来判断信心改善是否会促使企业增加资本支出。
路透8月短观调查收集到的评论显示，企业投资距离好转仍然遥远。
“欧洲经济正处于低迷中，而国内公司仍认为自己的产能过剩，”一家机械制造商表示。
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选