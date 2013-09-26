路透调查：日本第三季大型制造业信心料进一步改善，消费税或按计划上调

非制造业景气亦可能改善，受消费税上调前购买热潮推动的民间支出坚挺所支撑。路透调查显示，第三季大型非制造业景气判断指数料增加2点，至正14。

根据路透调查，在截至明年3月的财年，大型企业资本支出料增加6.0%，上次日本央行短观调查结果为增加5.5%，显示积极正面的情绪可能鼓励企业增加支出，尽管增速缓慢。

大型制造业和非制造业企业都预计，未来三个月企业状况将进一步改善，不过改善速度料慢于4-6月当季。

路透调查显示，小型企业景气判断指数改善的幅度料很小，而小型制造业和非制造业景气判断指数料仍为负值。

日本央行上次于7月进行的短观调查显示，日本4-6月大型制造业景气判断指数在近两年来首次转为正值，且料将进一步上升。该指数是由给出乐观预估的企业比例减去悲观预估的比例所得出的。正值说明乐观者数量多于悲观者。 (完)