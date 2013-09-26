路透调查：日本第三季大型制造业信心料进一步改善，消费税或按计划上调

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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非制造业景气亦可能改善，受消费税上调前购买热潮推动的民间支出坚挺所支撑。路透调查显示，第三季大型非制造业景气判断指数料增加2点，至正14。
根据路透调查，在截至明年3月的财年，大型企业资本支出料增加6.0%，上次日本央行短观调查结果为增加5.5%，显示积极正面的情绪可能鼓励企业增加支出，尽管增速缓慢。
大型制造业和非制造业企业都预计，未来三个月企业状况将进一步改善，不过改善速度料慢于4-6月当季。
路透调查显示，小型企业景气判断指数改善的幅度料很小，而小型制造业和非制造业景气判断指数料仍为负值。
日本央行上次于7月进行的短观调查显示，日本4-6月大型制造业景气判断指数在近两年来首次转为正值，且料将进一步上升。该指数是由给出乐观预估的企业比例减去悲观预估的比例所得出的。正值说明乐观者数量多于悲观者。 (完)
(编译 侯向明/杜明霞；审校 张涛/白云)
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编