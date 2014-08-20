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货币新闻 | 2014年 8月 21日 星期四 07:56 BJT

路透短观调查：日本8月制造业信心好转，但前景黯淡

指数由乐观受访者百分比减去悲观者比例计算得出。

11月制造业景气判断指数预计将下滑至正17，非制造业景气判断指数料升至正24，意味着乐观者数量超过悲观者。

日本央行7月1日公布的最新短观报告显示，大型制造业信心在6月止的三个月内恶化，但预料本季将回升。

分析师预计7-9月日本经济环比年率为增长4%左右。此前公布的数据显示，第二季日本经济环比年率为萎缩6.8%。

不少分析师预期央行会在10月31日的半年度评估中调降GDP预测，推动其扩大大规模的政府公债及其他资产买进计划。(完) (编译 王丽鑫/于春红/张若琪/许娜；审校 李婷仪/徐文焰)
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