重发-日本数据：全球经济不确定性打压企业信心--路透短观

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
(重发以删除文中赘字)
* 1月制造业景气判断指数为正9，上月为正10
* 1月非制造业景气判断指数为正20，上月为正23
* 4月制造业景气判断指数料上升，非制造业指数料为持平
路透东京1月20日 - 路透调查周二显示，日本1月制造业景气判断指数连续第二个下降，非制造业景气判断指数也下跌，凸显在全球不确定性上升之际日本经济复苏的脆弱。
因油价下跌，且欧洲、中国、俄罗斯以及其他新兴市场经济下滑令人担忧，当前全球市场避险情绪重现。
路透短观调查显示，未来三个月制造业企业信心回升，但服务业企业信心依然表现平平，反映内需低迷。
本次路透短观调查在1月5日-15日期间进行，访问了483家日本大型企业，其中268家做出回覆。路透短观调查与日本央行短观调查相关性很强。
“只有美国经济相对坚挺，全球经济整体情况仍低迷，”一有色金属制造商称，“有色金属价格处于下行趋势，因油价大跌引发避险情绪。虽然日圆疲弱提供支撑，但实体经济复苏缓慢。”
交通设备制造商表达了对国内，以及欧洲、中国和亚洲汽车销量减少的担忧。
匿名回答路透调查问题的经理人还抱怨，4月上调消费税后消费者需求不景气，以及日圆走软导致进口成本增加。
浏览路透短观和日本央行短观调查对比图表，请点选
油价下跌料给资源贫瘠的日本带来意外好处，但也让日本央行在下一财年更难实现2%的通胀率目标，投资者也认为这不太可能实现。
日本央行1月20-21日将召开政策会议，消息人士称，会议料将4月1日开始的下一财年核心通胀率预估调降至1.5%甚或更低，这让日本央行面临扩大刺激计划的压力。
路透短观1月制造业景气判断指数从12月的正10降至正9，炼油商受创最重。制造业景气判断指数料在4月反弹至正13。
非制造业景气判断指数从12月的正23降至正20，其中趸售(批发)业者景气降幅最大。预计非制造业景气指数在未来三个月持平。
指数由认为情况改善的企业百分比，减去认为情况恶化的企业百分比所计算得出。数值为正代表乐观者超过悲观者。(完) (编译 张荻/杜明霞/李爽 审校 张涛/李春喜/许娜)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)