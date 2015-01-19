重发-日本数据：全球经济不确定性打压企业信心--路透短观

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* 1月制造业景气判断指数为正9，上月为正10

* 1月非制造业景气判断指数为正20，上月为正23

* 4月制造业景气判断指数料上升，非制造业指数料为持平

路透东京1月20日 - 路透调查周二显示，日本1月制造业景气判断指数连续第二个下降，非制造业景气判断指数也下跌，凸显在全球不确定性上升之际日本经济复苏的脆弱。

因油价下跌，且欧洲、中国、俄罗斯以及其他新兴市场经济下滑令人担忧，当前全球市场避险情绪重现。

路透短观调查显示，未来三个月制造业企业信心回升，但服务业企业信心依然表现平平，反映内需低迷。

本次路透短观调查在1月5日-15日期间进行，访问了483家日本大型企业，其中268家做出回覆。路透短观调查与日本央行短观调查相关性很强。

“只有美国经济相对坚挺，全球经济整体情况仍低迷，”一有色金属制造商称，“有色金属价格处于下行趋势，因油价大跌引发避险情绪。虽然日圆疲弱提供支撑，但实体经济复苏缓慢。”

交通设备制造商表达了对国内，以及欧洲、中国和亚洲汽车销量减少的担忧。

匿名回答路透调查问题的经理人还抱怨，4月上调消费税后消费者需求不景气，以及日圆走软导致进口成本增加。

浏览路透短观和日本央行短观调查对比图表，请点选

link.reuters.com/wyf83w

油价下跌料给资源贫瘠的日本带来意外好处，但也让日本央行在下一财年更难实现2%的通胀率目标，投资者也认为这不太可能实现。

日本央行1月20-21日将召开政策会议，消息人士称，会议料将4月1日开始的下一财年核心通胀率预估调降至1.5%甚或更低，这让日本央行面临扩大刺激计划的压力。

路透短观1月制造业景气判断指数从12月的正10降至正9，炼油商受创最重。制造业景气判断指数料在4月反弹至正13。

非制造业景气判断指数从12月的正23降至正20，其中趸售(批发)业者景气降幅最大。预计非制造业景气指数在未来三个月持平。