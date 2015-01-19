表格：日本1月制造业和非制造业景气指数均下降--路透短观

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透东京1月20日 - 周二公布的路透短观报告指出，日本1月制造业景气判断指数连续第二个月下降，非制造业景气判断指数也下跌，凸显在全球不确定性上升之际日本经济复苏比较脆弱。
本次路透短观调查在1月5日-15日期间进行，访问了483家日本大型企业，其中268家做出回覆。路透短观调查与日本央行短观调查相关性很强。
以下为主要产业景气判断指数，及与日本央行短观调查的对照表：
2015年 2014年
4月 1月 12月 11月 10月 9月 8月
(预估值)
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制造业 (+13) +9 +10 +13 +8 +10 +20 -----------------------------------------------------------------
(原料) (+14) +7 +9 +12 +3 +7 +9
- 纺织/纸业 (+10) -20 -22 -29 -44 -38 -22
- 化学 ( +6) +12 +16 +17 +16 +10 +10
- 炼油/陶业 (+40) +20 +67 +40 +40 +50 +40
- 钢铁/有色金属 (+20) +20 +9 +20 0 +9 +18
(制成品) (+12) +10 +9 +14 +10 +12 +25
- 食品 ( 0) 0 -11 -12 -22 -10 +12
- 金属产品/机械 (+21) +21 +24 +28 +23 +22 +36
- 电机 (+12) +20 +25 +29 +33 +36 +38
- 汽车/运输设备 (+6) -5 -9 +7 -7 +5 +22
- 精密机械/其他 (+8) -8 -23 -21 -23 -22 -7
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非制造业 (+20) +20 +23 +18 +20 +22 +19
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- 房地产/建筑业 (+25) +34 +27 +31 +28 +18 +25
- 零售/批发 (+10) +5 +8 +3 +8 +7 +4
+ 批发 (+21) +21 +33 +32 +20 +27 +28
+ 零售 ( 0) -9 -14 -19 0 -8 -10
- 资讯服务/通讯 (+57) +62 +58 +59 +61 +75 +58
- 运输/公用事业 ( -5) 0 0 +5 0 +5 +5
- 其他服务 (+21) +14 +30 +15 +18 +23 +25
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*** 与央行短观对照 ***
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制造业 非制造业
路透 日央行 路透 日央行
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4月(2015年)(预估) (+13) - (+20) -
3月 (预估) - ( +9) - (+15)
1月 +9 - +20 -
12月(2014年) +10 +12 +23 +16
11月 +13 - +18 -
10月 +8 - +20 -
9月 +10 +13 +22 +13
--------------------------------------------------------(完)
(编译 杜明霞；审校 于春红)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率