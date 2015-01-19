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亚洲 | 2015年 1月 20日 星期二 07:58 BJT

表格：日本1月制造业和非制造业景气指数均下降--路透短观

路透东京1月20日 - 周二公布的路透短观报告指出，日本1月制造业景气判断指数连续第二个月下降，非制造业景气判断指数也下跌，凸显在全球不确定性上升之际日本经济复苏比较脆弱。

本次路透短观调查在1月5日-15日期间进行，访问了483家日本大型企业，其中268家做出回覆。路透短观调查与日本央行短观调查相关性很强。

以下为主要产业景气判断指数，及与日本央行短观调查的对照表：

2015年 2014年

4月 1月 12月 11月 10月 9月 8月

(预估值)

================================================================

制造业 (+13) +9 +10 +13 +8 +10 +20 -----------------------------------------------------------------

(原料) (+14) +7 +9 +12 +3 +7 +9

- 纺织/纸业 (+10) -20 -22 -29 -44 -38 -22

- 化学 ( +6) +12 +16 +17 +16 +10 +10

- 炼油/陶业 (+40) +20 +67 +40 +40 +50 +40

- 钢铁/有色金属 (+20) +20 +9 +20 0 +9 +18

(制成品) (+12) +10 +9 +14 +10 +12 +25

- 食品 ( 0) 0 -11 -12 -22 -10 +12

- 金属产品/机械 (+21) +21 +24 +28 +23 +22 +36

- 电机 (+12) +20 +25 +29 +33 +36 +38

- 汽车/运输设备 (+6) -5 -9 +7 -7 +5 +22

- 精密机械/其他 (+8) -8 -23 -21 -23 -22 -7

================================================================

非制造业 (+20) +20 +23 +18 +20 +22 +19

----------------------------------------------------------------

- 房地产/建筑业 (+25) +34 +27 +31 +28 +18 +25

- 零售/批发 (+10) +5 +8 +3 +8 +7 +4

+ 批发 (+21) +21 +33 +32 +20 +27 +28

+ 零售 ( 0) -9 -14 -19 0 -8 -10

- 资讯服务/通讯 (+57) +62 +58 +59 +61 +75 +58

- 运输/公用事业 ( -5) 0 0 +5 0 +5 +5

- 其他服务 (+21) +14 +30 +15 +18 +23 +25

================================================================

*** 与央行短观对照 ***

========================================================

制造业 非制造业

路透 日央行 路透 日央行

--------------------------------------------------------

4月(2015年)(预估) (+13) - (+20) -

3月 (预估) - ( +9) - (+15)

1月 +9 - +20 -

12月(2014年) +10 +12 +23 +16

11月 +13 - +18 -

10月 +8 - +20 -

9月 +10 +13 +22 +13

--------------------------------------------------------(完)

(编译 杜明霞；审校 于春红)
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