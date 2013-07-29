日本金融：首相要求研究消费税上调替代计划对经济的影响--消息人士

此举旨在引导政府确定，如何能够最好地应对税率上调的影响，包括采用追加预算。日本政府试图在控制不断攀升的公共债务，同时帮助经济摆脱已持续10年的通缩之间达成平衡。

安倍已表示，他将在今年秋季决定如何推进消费税上调。

消息人士指出，日本经济财政谘问会议可能会审视三种消费税上调方案，另一个新成立的专家小组委员会也可能考察这三种方案。

他们讨论的内容将包括检视定于8月12日发布的第二季国内生产总值(GDP)数据。