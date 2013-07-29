日本金融：首相要求研究消费税上调替代计划对经济的影响--消息人士

美国股市：开盘普跌，投资者评估银行业绩
道琼工业指数下跌49.03点，或0.24%，至20,542.83点；标准普尔500指数降5.75点，或0.25%，至2,339.18点；纳斯达克指数降9.47点，或0.16%，至5,826.70点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
此举旨在引导政府确定，如何能够最好地应对税率上调的影响，包括采用追加预算。日本政府试图在控制不断攀升的公共债务，同时帮助经济摆脱已持续10年的通缩之间达成平衡。
安倍已表示，他将在今年秋季决定如何推进消费税上调。
消息人士指出，日本经济财政谘问会议可能会审视三种消费税上调方案，另一个新成立的专家小组委员会也可能考察这三种方案。
他们讨论的内容将包括检视定于8月12日发布的第二季国内生产总值(GDP)数据。
这三个方案包括：根据当前法律，在2014年将现为5%的消费税率上调为8%，到2015年10月进一步升至10%；首先将消费税率提高2个百分点，然后以每年1个百分点的步伐上调；以及每年调升1个百分点。(完)
道琼工业指数下跌49.03点，或0.24%，至20,542.83点；标准普尔500指数降5.75点，或0.25%，至2,339.18点；纳斯达克指数降9.47点，或0.16%，至5,826.70点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
美国劳工部周四公布：美国一周初请失业金人数为23.4万人(预估为24.5万人)。 美国劳工部周四公布：美国3月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月下降0.1%(预估为0.0%)，2月为上升0.3%。3月 扣除食品和能源的最终需求PPI较前月持平(预估为+0.2%)，2月为上升0.3%。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%
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