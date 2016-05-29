日本首相安倍拟推迟至2019年10月上调消费税--政府消息人士（更新版）

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路透东京5月29日 - 日本政府的一位官员周日称，首相安倍晋三计划将消费税上调的时间推迟两年半，因日本经济疲弱，而且安倍要为全国大选做准备。

这位简要介绍相关会议情况的官员称，安倍周六告诉财务大臣麻生太郎和自民党干事长谷垣祯一，其打算第二次推迟上调消费税直到2019年10月。

安倍预计还会下令制定追加预算以资助刺激措施。目前日本刚进入新财年才两个月时间，而且不久前才推出补充预算，满足国内南部地震灾区重建的资金需求。

在主持完周五的G7峰会后，安倍表示，日本将动用“所有政策工具”--包括可能推迟增税--以避免发生类似2008年雷曼兄弟破产后出现的全球金融危机那样的经济危机。

“如果没有采取适当的政策应对举措，那么全球经济有陷入危机的风险，”安倍在G7峰会后的记者会上说。就日本而言，必须“有力地重启安倍经济学引擎，”他说，其指的是他那套旨在帮助日本摆脱通缩并实现经济增长的政策。

安倍长期以来都表示，将推进明年4月把消费税率从8%上调至10%的计划，除非日本面临堪比雷曼兄弟破产的冲击。

他称G7“均强烈认为”全球经济前景“面临危机”，其中最令人担忧的风险当属中国等新兴经济体放缓导致的全球经济萎缩。

但G7其他领导人对全球危机风险的看法似乎与安倍不同，从而引发有关安倍利用G7会议契机来证明推迟上调消费税有理的言论。

前述政府官员向路透表示，安倍将在与公明党代表山口那津男会晤后，于周三当前议会季结束时宣布自己推迟上调消费税的计划。

尽管采取新财政刺激，安倍向麻生太郎和谷垣祯一表示，将坚守在2021年3月止财年实现基本预算盈余的承诺。(完)