惠誉警告称日本推迟上调消费税后 主权评等可能被调降

路透东京6月13日 - 惠誉周一警告称，日本首相安倍晋三宣布将上调消费税的时间推迟两年半后，惠誉可能下调日本主权评等。

惠誉在一份声明中说，经济增长乏力也是日本信贷评级的一个弱点，因为安倍晋三使经济通货再膨胀的努力，即“安倍经济学”尚未提高潜在增长。

惠誉指出，如果日本政府推出新举措，实现财政纪律目标，则可能避免被下调评级，但若缺乏提振外界对该国财政政策信心的举措，则可能导致被调降评级。

“日本政府已经决定推迟上调消费税，这导致我们修改对该国政府整固财政承诺的评估，”惠誉亚太主权评级主管Andrew Colquhoun说。

“如果债务比率看起来将上升，那么(我们)下步行动可能是下调评级。”

惠誉周一确认日本“A”评级，展望修改至“负面”。鉴于市场已经对日本搁置至关重要的财政改革的做法感到失望，惠誉此举不是非常令人意外。(完)