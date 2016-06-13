惠誉警告称日本推迟上调消费税后 主权评等可能被调降

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透东京6月13日 - 惠誉周一警告称，日本首相安倍晋三宣布将上调消费税的时间推迟两年半后，惠誉可能下调日本主权评等。
惠誉在一份声明中说，经济增长乏力也是日本信贷评级的一个弱点，因为安倍晋三使经济通货再膨胀的努力，即“安倍经济学”尚未提高潜在增长。
惠誉指出，如果日本政府推出新举措，实现财政纪律目标，则可能避免被下调评级，但若缺乏提振外界对该国财政政策信心的举措，则可能导致被调降评级。
“日本政府已经决定推迟上调消费税，这导致我们修改对该国政府整固财政承诺的评估，”惠誉亚太主权评级主管Andrew Colquhoun说。
“如果债务比率看起来将上升，那么(我们)下步行动可能是下调评级。”
惠誉周一确认日本“A”评级，展望修改至“负面”。鉴于市场已经对日本搁置至关重要的财政改革的做法感到失望，惠誉此举不是非常令人意外。(完)
(编译 杜明霞；审校 王洋)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。