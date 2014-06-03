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货币新闻 | 2014年 6月 3日 星期二 11:39 BJT

日本政经：执政党委员会支持下调公司税率及扩大税基--路透所见草案

路透东京6月3日 - 根据路透所见草案，日本执政党--自民党税务委员会支持下调公司税率，并扩大税基。

委员会的计划未说明公司税率的调低幅度，希望年底前完成公司税改革计划的制定。(完) (编译 许娜；审校 艾茂林)
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