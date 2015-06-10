日本财政：政府应为2017年上调消费税打好经济基础--委员会草案

路透东京6月10日 - 一份提交予日本高级顾问委员会的草案提议，日本政府应为2017年上调消费税打下经济基础，并“根据情况灵活做出回应”以顺利上调税率。这突显出该方案在平衡预算时，对经济增长的重视高于紧缩支出。

这份重要的政策文件在周三提交给政府的高级顾问委员会--日本经济和财政政策委员会，由各部和执政党派进行讨论，最终方案由内阁在月底前后采用。

该草案称，政府将消费税由8%上调至10%时，应“使经济环境为此做好准备”。

对于近期实施财政刺激措施，使经济为上调税率做好准备的可能性，一名向记者简报的内阁府官员并未予以排除，并指称政府准备采取“各种措施”。

该官员称，“如果没有经济复苏，就不会有财政改革。”

该草案确认，政府计划通过经济和财政改革，到2018财年将基本预算赤字与国内生产总值(GDP)之比由当前约3.3%降至1%。

草案同时显示，政府预计日本央行将实现2%的通胀率目标。(完)