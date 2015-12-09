日本经济：政府计划自2017年4月对小排量汽车减免税赋--消息

标题新闻：喜力(Heineken/海尼根)确认正在协商收购麒麟控股巴西事业，尚不确定能否达成协议
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路透东京12月9日 - 日本执政党和政府消息人士周三告诉路透，日本政府将自2017年4月起对小排量汽车减免税赋，以加快向环保型车的过渡并扶持汽车销售。
消息人士称，该方案将与消费税上调同时实施，日本将把消费税由当前的8%上调至10%。由于方案还没有最终确定，消息人士坚持要求匿名。
汽车减税方案包含在路透看到的执政党年度税法修订草案中。
自2017年4月，当前的汽车税将被修改，购车税将被取消。
根据该方案，电动车和能源效率高的汽车将被免税，购车时将根据能源效率征收最高3%的税率。
他们说，根据新方案，截止2018年3月财年的购车税收入约为890亿日圆(7.25亿美元)，较本财年减少210亿日圆左右。
新税法草案周四预计将得到执政的自民党和其盟友日本公明党的支持。(完)
(编译 李春喜 审校 高琦)
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* 标售标的：91天期国库券 * 标售时间：周一(23日) * 标售金额：暂定金额300亿台币 * 预测区间：0.345-0.380% * 受访机构：六家 路透台北1月20日 - 台湾财政部将于下周一(23日)委托央行标售「财106-3期」国库券，天期为91天。路 透调查显示，随着农历年关进入倒数，各大行库为支应春节换新钞所需，目前市场资金虽仍充裕但已不像先前 宽松；预估下周一标售的91天期国库券决标贴现率在0.345-0.380%。 为因应国库调度需求，财政部加发1期国库券，并委托中央银行标售，金额暂定300亿元，期限为91天期， 将于24日发行，到期日为4月25日。 路透调查六家金融机构，包括五家本地商银及一家外商银行，各家预估决标贴现利率的大区间在0.31-0.3 8%。 以下为各银行的看法重点分析： --八大银行春节换新钞20日开步走，市场资金不像前几天宽松，短率均往上走，本期利率可望拉升。 --农历春节前各银行都要留现金，加上市场资金不是很松，预估这次利率
“我们认为市场在2016年已经触底，2017年铜价料运行在较高的区间水准，并且从2018年开始攀升，因为那时铜市将出现结构性供应短缺。”Wu说道。