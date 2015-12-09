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亚洲 | 2015年 12月 9日 星期三 14:41 BJT

日本经济：政府计划自2017年4月对小排量汽车减免税赋--消息

路透东京12月9日 - 日本执政党和政府消息人士周三告诉路透，日本政府将自2017年4月起对小排量汽车减免税赋，以加快向环保型车的过渡并扶持汽车销售。

消息人士称，该方案将与消费税上调同时实施，日本将把消费税由当前的8%上调至10%。由于方案还没有最终确定，消息人士坚持要求匿名。

汽车减税方案包含在路透看到的执政党年度税法修订草案中。

自2017年4月，当前的汽车税将被修改，购车税将被取消。

根据该方案，电动车和能源效率高的汽车将被免税，购车时将根据能源效率征收最高3%的税率。

他们说，根据新方案，截止2018年3月财年的购车税收入约为890亿日圆(7.25亿美元)，较本财年减少210亿日圆左右。

新税法草案周四预计将得到执政的自民党和其盟友日本公明党的支持。(完)

(编译 李春喜 审校 高琦)

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