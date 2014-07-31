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亚洲 | 2014年 7月 31日 星期四 08:07 BJT

日本经济：下个财年开始，政府将把企业税率下调两个百分点--报导

路透东京7月31日 - 日本读卖新闻周四报导，作为首相安倍晋三提振国内企业投资努力的一部分，日本政府将从下个财年开始将企业税率下调两个百分点。

安倍承诺未来几年将企业税率下调至30%以下，目前高于35%，是全球最高的之一。

读卖新闻报导，日本将从明年4月起的下个财年开始，逐步将企业税率下调至29%左右。报导未引用消息来源。

读卖新闻称，将企业税下调两个百分点，可能让政府损失1万亿(兆)日圆的收入。(完)

(编译 杜明霞；审校 张荻)
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