日本经济：政府成立专家小组，讨论再次上调消费税事宜

路透东京10月29日 - 日本政府周三成立一个专家小组，讨论明年再次上调消费税的提议，为首相安倍晋三年底前决定是否再次上调消费税奠定基础。

该小组包括至少42位民间部门专家，将在11月举行五场辩论，随后向政府经济顾问委员会提交建议。

安倍晋三的两个经济顾问--滨田宏一和本田悦朗--也是小组成员。这两位顾问对再次上调消费税持谨慎态度。

其他专家包括企业领袖、教授、经济学家、消费者代表、工会人士和地方政府和农业合作社领导。

日本经济财政大臣甘利明、财务大臣麻生太郎和央行总裁黑田东彦将出席该小组的会议。

相信大多数小组成员倾向于推进上调消费税，以维持公共财政信用。日本公共债务是经济规模的两倍，在发达国家中表现最差。

“小组成员的意见不会直接导致决定上调消费税。但他们会提供做出决定的重要因素，”甘利明在成立该小组后对记者表示。

“我还希望知道，他们是否觉得安倍经济学正在取得稳步进展，或者他们是否认为应该提振某些领域。我希望得到他们对于经济状况以及对抗通缩进展的看法。”(完)