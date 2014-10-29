日本经济：政府成立专家小组，讨论再次上调消费税事宜

中美关系：特朗普称中国可能非法侵入过民主党人的电子邮件
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透东京10月29日 - 日本政府周三成立一个专家小组，讨论明年再次上调消费税的提议，为首相安倍晋三年底前决定是否再次上调消费税奠定基础。
该小组包括至少42位民间部门专家，将在11月举行五场辩论，随后向政府经济顾问委员会提交建议。
安倍晋三的两个经济顾问--滨田宏一和本田悦朗--也是小组成员。这两位顾问对再次上调消费税持谨慎态度。
其他专家包括企业领袖、教授、经济学家、消费者代表、工会人士和地方政府和农业合作社领导。
日本经济财政大臣甘利明、财务大臣麻生太郎和央行总裁黑田东彦将出席该小组的会议。
相信大多数小组成员倾向于推进上调消费税，以维持公共财政信用。日本公共债务是经济规模的两倍，在发达国家中表现最差。
“小组成员的意见不会直接导致决定上调消费税。但他们会提供做出决定的重要因素，”甘利明在成立该小组后对记者表示。
“我还希望知道，他们是否觉得安倍经济学正在取得稳步进展，或者他们是否认为应该提振某些领域。我希望得到他们对于经济状况以及对抗通缩进展的看法。”(完)
(编译 杜明霞；审校 高琦)
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)