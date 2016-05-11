安倍或在G7峰会后对上调消费税做出最终决定--自民党议员

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透东京5月11日 - 日本自民党众议员山本幸三周三表示，首相安倍晋三可能将在5月26-27日的七国集团(G7)峰会结束后，对是否按计划明年上调消费税做出最终决定。山本幸三也是安倍经济政策的制定者之一。
山本幸三表示，安倍将决定是否按期在明年4月将消费税率从8%提高至10%。
有人猜测安倍晋三可能会推迟提高消费税，因经济迟滞，且消费者支出低迷阻碍了政府帮助日本经济摆脱通缩的努力。
山本幸三及其他支持“安倍经济学”的自民党议员将在下周向首相提交自己的经济提议。(完)
(翻译 张荻； 审校 许娜)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。