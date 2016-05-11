安倍或在G7峰会后对上调消费税做出最终决定--自民党议员

路透东京5月11日 - 日本自民党众议员山本幸三周三表示，首相安倍晋三可能将在5月26-27日的七国集团(G7)峰会结束后，对是否按计划明年上调消费税做出最终决定。山本幸三也是安倍经济政策的制定者之一。

山本幸三表示，安倍将决定是否按期在明年4月将消费税率从8%提高至10%。

有人猜测安倍晋三可能会推迟提高消费税，因经济迟滞，且消费者支出低迷阻碍了政府帮助日本经济摆脱通缩的努力。

山本幸三及其他支持“安倍经济学”的自民党议员将在下周向首相提交自己的经济提议。(完)