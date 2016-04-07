全球经济：日相与诺贝尔经济学奖得主讨论经济问题，为G7峰会做准备

国际油市：亚洲汽油裂解价差接近10个月高位，石脑油价差亦上涨
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
路透东京4月7日 - 日本首相安倍晋三周四与诺贝尔经济学奖得主、法国经济学家Jean Tirole讨论了全球经济、欧元区不稳定及低利率问题。安倍即将主持七国集团(G7)峰会。
日本政府在一份声明中称，安倍与Tirole还讨论了，各国为恢复对经济前景的信心需要进行何种结构性改革。
他们没有讨论明年日本上调消费税的问题。与安倍关系最密切的顾问及海外经济学家呼吁安倍暂缓增税计划，以免损害本就疲弱的消费支出。
安倍在与外国经济学家会面，帮助他为主持5月的G7财长和央行总裁峰会做准备。
安倍曾表示，他计划在G7峰会上敦促其他国家协调政策以加快全球经济增长，经济学家称这可能为日本提高财政支出铺路。
20国集团(G20)在2月呼吁提高财政支出来支撑全球经济，降低对货币政策的依赖。(完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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