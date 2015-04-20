美日贸易：双方通报贸易谈判取得进展，但东京对农产品问题态度强硬

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
“我们不会被迫接受美方要求，或做出类似举动，”甘利明表示。他并称，在双边汽车贸易方面可能取得突破。
日本经济新闻报导，日本希望美国立即取消2.5%的汽车零件进口税，但美国迫于汽车行业的压力，则希望将相关税赋维持得越久越好。
上周四双方达成协议的前景出现转机。美国的资深议员们就一项议案的措辞达成一致，该议案给予国会通过或否决TPP的权力，但却不能修改。不过，要在国会通过“快速通道”法案仍并非十拿九稳。日本方面认为该法案非常重要。
美国和日本认为TPP协定在制衡崛起的中国方面具有战略价值。目前中国还没有加入TPP。(完)
(编译 杜明霞/李爽/李春喜 审校 郑茵/王丽鑫/许娜)
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。