美日贸易：双方通报贸易谈判取得进展，但东京对农产品问题态度强硬

“我们不会被迫接受美方要求，或做出类似举动，”甘利明表示。他并称，在双边汽车贸易方面可能取得突破。

日本经济新闻报导，日本希望美国立即取消2.5%的汽车零件进口税，但美国迫于汽车行业的压力，则希望将相关税赋维持得越久越好。

上周四双方达成协议的前景出现转机。美国的资深议员们就一项议案的措辞达成一致，该议案给予国会通过或否决TPP的权力，但却不能修改。不过，要在国会通过“快速通道”法案仍并非十拿九稳。日本方面认为该法案非常重要。

美国和日本认为TPP协定在制衡崛起的中国方面具有战略价值。目前中国还没有加入TPP。(完)