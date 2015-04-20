美日贸易：两国称贸易协商取得重大进展，为高层会晤做好充分准备

弗罗曼说，上周工作级别谈判取得进展，为旨在达成自由贸易协议的多边努力增添了动能。日美能否达成双边贸易协议，对于拖延许久的跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)至关重要，因为双方经济规模在12个成员国组成的TPP中占比约为80%。

甘利明称，两国的部长级官员指示下属继续就农产品和汽车市场准入方面的遗留问题进行谈判。如有必要，他和弗罗曼可能再次会晤。

安倍晋三在周一晚间的一个新闻节目上说，谈判已经缩小到少数几个遗留问题。

安倍将这些谈判比作登山，称距离成功还有“艰难的一步”。他还说“我们愿意加倍努力，以达成协议。”