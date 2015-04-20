美日贸易：两国称贸易协商取得重大进展，为高层会晤做好充分准备

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
弗罗曼说，上周工作级别谈判取得进展，为旨在达成自由贸易协议的多边努力增添了动能。日美能否达成双边贸易协议，对于拖延许久的跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)至关重要，因为双方经济规模在12个成员国组成的TPP中占比约为80%。
甘利明称，两国的部长级官员指示下属继续就农产品和汽车市场准入方面的遗留问题进行谈判。如有必要，他和弗罗曼可能再次会晤。
安倍晋三在周一晚间的一个新闻节目上说，谈判已经缩小到少数几个遗留问题。
安倍将这些谈判比作登山，称距离成功还有“艰难的一步”。他还说“我们愿意加倍努力，以达成协议。”
甘利明在周日曾表示，日本不会接受美国关于大幅增加日本大米进口的要求，同时要求华盛顿方面进一步开放美国汽车零部件市场。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。