美日贸易：两国称贸易协商取得重大进展，为高层会晤做好充分准备

澳新汇市：澳元和新西兰元上涨，特朗普未提供政策细节令美元受限
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。
据日本经济新闻报导，日本将批准一项从其它11个国家进口稻米的配额，预计这些稻米多数来自美国。报导称，美国目前正要求日本将给予该国的配额提高约一倍。
该报还称，日本希望美国立即取消2.5%的汽车零部件进口税，而美国迫于国内汽车行业的压力，则希望将这项税赋维持得越久越好。
上周四双方协商前景出现转机。美国资深议员们就一项议案的措辞达成一致，该议案给予国会通过或否决TPP的权力，但不能修改。不过，要在国会通过这份“快速通道”法案，仍远非十拿九稳。
美国和日本认为TPP协定具有战略和经济上的价值，能够制衡崛起中的中国。目前中国还没有加入TPP。(完)
(编译 李爽/杜明霞/许娜；审校 郑茵)
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。
虽然三星电子移动部门料已走出Note7事件阴霾，但投资者仍谨慎看待前景，因不确定Note7起火事件会给未来的旗舰产品销售带来何种影响。
路透上海1月23日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 基础货币(万亿) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 27.92(-2.98%) M2(万亿) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 151.10(11.4%) 149.16(10.2%) 149.05(11.8%) 146.17(11.8%) 货币乘数(倍) 5.02 5.24 5.24 5.22