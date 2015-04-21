美日贸易：两国称贸易协商取得重大进展，为高层会晤做好充分准备

据日本经济新闻报导，日本将批准一项从其它11个国家进口稻米的配额，预计这些稻米多数来自美国。报导称，美国目前正要求日本将给予该国的配额提高约一倍。

该报还称，日本希望美国立即取消2.5%的汽车零部件进口税，而美国迫于国内汽车行业的压力，则希望将这项税赋维持得越久越好。

上周四双方协商前景出现转机。美国资深议员们就一项议案的措辞达成一致，该议案给予国会通过或否决TPP的权力，但不能修改。不过，要在国会通过这份“快速通道”法案，仍远非十拿九稳。

美国和日本认为TPP协定具有战略和经济上的价值，能够制衡崛起中的中国。目前中国还没有加入TPP。(完)