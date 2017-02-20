焦点：日本1月出口增长放缓 美国贸易政策疑虑令前景蒙阴

路透东京2月20日 - 日本1月出口增幅低于前月，因对美国出口下滑且中国适逢春节假期。对贸易保护主义的担忧令前景出现疑虑。

日本1月出口较上年同期增长1.3%，低于预估的增加4.7%以及12月的5.4%。这是出口连续第二个月增长，此前连续14个月萎缩。

与此同时，日本进口在2014年12月以来首次增长，因石油输出国组织(OPEC)去年达成减产协议后油价上涨。

美国经济增长加速意味着日本对美国出口下降可能是暂时的，但美国总统特朗普多次宣称将重新检讨自由贸易，令人担心贸易保护主义可能蔓延。

“出口趋势依然强劲，因为全球需求正在增强，”三菱日联摩根士丹利证券的资深分析师Hiroshi Miyazaki表示。

“如果日本汽车制造商继续在美国夺取市场占有率，将遭到美国方面的抱怨。这是一个风险，因为日本需要出口来帮助经济增长。”

1月出口增长一定程度上得益于贸易价格走强，这掩盖了出口量方面好坏不一的情况。有些产品类别的出口量下降。

财务省数据周一显示，1月出口增长得益于燃料、汽车零件和钢铁出口上升，但汽车出口下降拖累增长放缓。

日本1月对美国出口较上年同期下降6.6%，因汽车和电子器件出口下滑。

日本对美国贸易顺差同比下降26.6%至3,993亿日圆(35.4亿美元)，前月为下降5.1%。

如果日本对美国贸易顺差再次开始上升，那么将成为关注焦点。此前美国总统特朗普对日本、中国和德国开火，称这三个国家对美国出口很高。

日本1月对中国出口较上年同期增长3.1%，增幅低于前月的12.4%，因工厂在春节假期前放慢生产。中国是日本最大的贸易伙伴。

日本1月进口较上年同期增加8.5%，预估中值为上升4.7%。数据显示，这是日本进口逾两年来首次上升，因来自沙特的原油和来自澳洲的煤炭进口大增。

日本1月贸易逆差为1.09万亿(兆)日圆，预估中值为逆差6,368亿日圆。(完)