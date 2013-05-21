路透调查：日本4月出口料走高，但今年难以摆脱贸易赤字状况

近几年日本的进口规模骤然扩大，因为在2011年地震和海啸之后核电站便处于闲置状态，推动该国燃料进口需求大幅上升。

“日本对美国的汽车销售，以及对亚洲的电子零部件出货量蓬勃向上，助力了该国的出口业，而且我预计日圆贬值将大约从今夏起提振出口，”瑞穗总合研究所高级分析师Ayumi Maekawa表示。

“但中国经济前景不明朗以及欧洲经济疲弱，造成全球经济复苏乏力，加上进口成本居高不下，所以至少今年可能会维持贸易逆差的局面。”

根据这份路透调查，在液化天然气进口量增加的驱动下，周三公布的数据料为日本4月进口较上年同期增长6.7%，这将是该国进口连续第六个月录得同比升幅。

调查还显示，日本4月贸易收支料为逆差6,211亿日圆(60.3亿美元)，连续第10个月录得逆差，创自1979-1980以来贸易逆差持续时间最长的一次。1979-1980期间日本的进口额因油价蹿升而大增。

上周公布的数据显示，日本1-3月经济成长优于预期，且呈现一年来最快扩张速度，因在日本首相安倍晋三推行的积极货币和财政政策刺激下，民间消费强劲，且出口上扬 。日本是全球第三大经济体。

分析师预计，在出口和民间消费的推动下，未来几季日本经济的复苏势头将会增强。

但前景仍面临风险，例如，全球经济前路不明，特别是近来中美两国公布的一系列数据表现疲弱。中美是日本最大的两个出口市场。

日本央行周三料将维持货币政策不变。该央行4月4日祭出大规模刺激举措，承诺在不到两年的时间内向经济挹注约1.4万亿美元，以此来结束长达20年的经济停滞状况。(完)