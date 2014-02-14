《焦点》日本1月贸易逆差料创纪录，因进口成本高涨而出口需求不振

全球贸易：IMF总裁拉加德称，所有成员都支持自由公平贸易
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
许多政府官员曾预期，日圆走软能刺激出口，但这基本上也未能实现，因为日本企业在国外的产量高于国内。
新兴市场疲弱的迹象加剧，也令人担忧对日本出口商品的需求可能进一步恶化。
日本经济在3月之前可能继续保持繁荣，消费者赶在消费税上调之前抓紧消费，许多分析师同意日本央行的看法，即消费税上调的影响是暂时性的。
不过，出口疲弱可能意味着反弹速度慢于部分分析师的预期。(完)
(编译 田建华/张若琪/李爽/李春喜 审校 张荻/侯向明/王洋)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
经过连续调整之后，焦炭期价出现止跌企稳迹象。然而，周三1709合约跳空下行，创出本轮调整新低，成为当日领跌品种。我们认为，焦炭后市承压较重，难以摆脱弱势。
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)