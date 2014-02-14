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货币新闻 | 2014年 2月 14日 星期五 12:07 BJT

《焦点》日本1月贸易逆差料创纪录，因进口成本高涨而出口需求不振

许多政府官员曾预期，日圆走软能刺激出口，但这基本上也未能实现，因为日本企业在国外的产量高于国内。

新兴市场疲弱的迹象加剧，也令人担忧对日本出口商品的需求可能进一步恶化。

日本经济在3月之前可能继续保持繁荣，消费者赶在消费税上调之前抓紧消费，许多分析师同意日本央行的看法，即消费税上调的影响是暂时性的。

不过，出口疲弱可能意味着反弹速度慢于部分分析师的预期。(完)

(编译 田建华/张若琪/李爽/李春喜 审校 张荻/侯向明/王洋)
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