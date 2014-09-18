日本数据：8月出口较上年同期下滑1.3%，进口降1.5%--财务省

欧元债市：欧元区公债收益率上涨，关注特朗普税改和欧洲央行政策动向
路透周二报导称，欧洲央行(ECB)许多决策者认为有空间在6月会议上传递些许缩减刺激政策的信号。这也打压债市人气，德债收益率短暂触及一个月高位。
路透东京9月18日 - 日本财务省周四公布数据显示，8月出口较上年同期下降1.3%，显示令人担忧的外需减弱迹象。
路透调查访问分析师预估为下滑2.6%。7月为较上年同期增长3.9%。
8月进口较上年同期下滑1.5%，预测中值为减少1.2%。
8月贸易逆差9,485亿日圆(87亿美元)，路透调查预估中值为逆差1.03万亿(兆)日圆。
浏览财务省完整表格：here(完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
路透周二报导称，欧洲央行(ECB)许多决策者认为有空间在6月会议上传递些许缩减刺激政策的信号。这也打压债市人气，德债收益率短暂触及一个月高位。
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透伦敦4月26日 - 英镑兑欧元周三收复部分失地，从两周低位回升，因政治风险已减弱的看法促使投资者买入英镑，此前看跌英镑的押注达到纪录高位。