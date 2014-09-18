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货币新闻 | 2014年 9月 18日 星期四 08:10 BJT

日本数据：8月出口较上年同期下滑1.3%，进口降1.5%--财务省

路透东京9月18日 - 日本财务省周四公布数据显示，8月出口较上年同期下降1.3%，显示令人担忧的外需减弱迹象。

路透调查访问分析师预估为下滑2.6%。7月为较上年同期增长3.9%。

8月进口较上年同期下滑1.5%，预测中值为减少1.2%。

8月贸易逆差9,485亿日圆(87亿美元)，路透调查预估中值为逆差1.03万亿(兆)日圆。

浏览财务省完整表格：here(完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
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