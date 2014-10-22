更新版1-日本数据：9月出口加速，但经济仍未摆脱困境

全球航运：波罗的海乾散货运价指数录得12月中以来最大单日百分比跌幅
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
日本经济第二季年率下滑7.1%，上调消费税引发了2009年金融危机以来最严重的增长萎缩。
第三季预计经济将恢复增长，但速度可能很慢，这将使市场臆测升温，认为政府或推迟明年将消费税进一步上调至10%的计划。
但欧洲濒临衰退，中国经济增长放缓，埃博拉病毒肆虐，与伊拉克和叙利亚境内武装分子的激战，都令人担忧日本经济是否能重获动能。
但日本央行似乎肯定会抵制要求进一步宽松政策，或承认通胀目标过高的压力，即便增长担忧席卷全球市场和日本的经济指标走软。
了解央行想法的人士表示，日本央行准备在10月31日的会议上将1%的增长预估下调一半左右，但会坚持通胀率将在自4月开始的下一财年达到2%目标的预测。(完)
(编译 张涛/李爽/李春喜 审校 孙茉莉/张荻)
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