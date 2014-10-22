更新版1-日本数据：9月出口加速，但经济仍未摆脱困境

日本经济第二季年率下滑7.1%，上调消费税引发了2009年金融危机以来最严重的增长萎缩。

第三季预计经济将恢复增长，但速度可能很慢，这将使市场臆测升温，认为政府或推迟明年将消费税进一步上调至10%的计划。

但欧洲濒临衰退，中国经济增长放缓，埃博拉病毒肆虐，与伊拉克和叙利亚境内武装分子的激战，都令人担忧日本经济是否能重获动能。

但日本央行似乎肯定会抵制要求进一步宽松政策，或承认通胀目标过高的压力，即便增长担忧席卷全球市场和日本的经济指标走软。

了解央行想法的人士表示，日本央行准备在10月31日的会议上将1%的增长预估下调一半左右，但会坚持通胀率将在自4月开始的下一财年达到2%目标的预测。(完)