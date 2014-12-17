更新版 1-日本经济：11月出口增速大幅减缓，加剧经济担忧

中国经济：京津冀城际铁路发展基金设立，初期规模600亿元--报载
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
此前出炉的日本央行短观调查显示，日本第四季大型制造业景气判断 指数略下滑，企业预期未来状况会更加恶化，凸显首相安倍晋三重振经济 之路面临挑战。 日圆兑美元 周三约报117日圆，本月稍早曾触及120上方的七年 低点，自日本央行10月31日意外扩大货币刺激以来下跌约10%。日本央行 周五料维持货币政策不变。 日本11月对美国出口同比增加6.8%；对中国出口同比增加0.9%，较10 月的增加7.2%大幅放缓；对亚洲出口增加5.8%，前月为跳升10.5%；对欧 盟出口下降1.3%，为18个月来首次下降。 11月进口较上年同期下降1.7%，分析师的预期中值是增长1.7%。11月 贸易逆差8,919亿日圆(76.4亿美元)，连续第29个月处于逆差。 11月出口量较上年同期下降1.7%，为三个月来首次下降。由于企业将 大多数生产转移至海外，因此从日圆疲软中受到益处有限，日本出口难以 回升。(完) (编译 王兴亚/杜明霞；审校 张涛/许娜)
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
=============================今日重要政经日程==========================
路透台北4月21日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，3月台币实质有效汇率指数 升至107.73，再创逾十年高位；但仍低于韩元的114.65。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2007年2月的107.92。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2ow7g79) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2017/03 107.73 114.65 2017/02 107.37r 114.00r 2017/01 106.19r 111.11 2016/12