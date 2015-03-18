日本数据：2月出口较上年同期增加2.4%，贸易逆差4,246亿日圆

金属期市：期铜触及四个月低位，因中国进口下降
路透伦敦5月8日 - 期铜价格周一下滑至四个月低位，此前数据显示，中国铜进口大跌，燃点对铜需求的悲观情绪，上周伦敦金属交易所铜库存急升。
路透东京3月18日 - 日本财务省周三公布的数据显示，2月出口较上 年同期增加2.4%，升幅较前月放缓，因受春节假期影响对中国出口暂时减 少。 路透调查中分析师预估为增长0.3%。1月份出口同比增长17.0%，为20 13年11月来最快增速。 2月进口较上年同期下降3.6%，分析师的预期中值是增长3.1%。2月贸 易逆差4,246亿日圆(35亿美元)，低于预估中值10,500亿日圆。 日本2月对中国出口同比下降17.3%，对美国出口同比增加14.3%，对 亚洲出口同比下降1.1%。 浏览财务省完整表格，请点选： here (完) (编译 杜明霞；审校 许娜)
路透伦敦5月8日 - 期铜价格周一下滑至四个月低位，此前数据显示，中国铜进口大跌，燃点对铜需求的悲观情绪，上周伦敦金属交易所铜库存急升。
路透米兰/巴黎5月8日 - 欧洲股市周一小跌，马克龙赢得法国大选后的释然性升势消退，但强劲的企业盈利增长继续支撑对欧元区股市的需求。
路透伦敦5月8日 - 法国大选结果带动的短暂释然性升势未能足以推动英镑在周一突破1.30美元关口，英镑在窄幅区间内交投，因投资人聚焦本周英国央行会议及国内大选活动。