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货币新闻 | 2015年 3月 18日 星期三 08:06 BJT

日本数据：2月出口较上年同期增加2.4%，贸易逆差4,246亿日圆

路透东京3月18日 - 日本财务省周三公布的数据显示，2月出口较上
年同期增加2.4%，升幅较前月放缓，因受春节假期影响对中国出口暂时减
少。
    
    路透调查中分析师预估为增长0.3%。1月份出口同比增长17.0%，为20
13年11月来最快增速。
    
    2月进口较上年同期下降3.6%，分析师的预期中值是增长3.1%。2月贸
易逆差4,246亿日圆(35亿美元)，低于预估中值10,500亿日圆。
    
    日本2月对中国出口同比下降17.3%，对美国出口同比增加14.3%，对
亚洲出口同比下降1.1%。
    
    浏览财务省完整表格，请点选：
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    (完)
    
  
 (编译 杜明霞；审校 许娜)
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