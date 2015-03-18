日本数据：2月出口较上年同期增加2.4%，贸易逆差4,246亿日圆

路透东京3月18日 - 日本财务省周三公布的数据显示，2月出口较上 年同期增加2.4%，升幅较前月放缓，因受春节假期影响对中国出口暂时减 少。 路透调查中分析师预估为增长0.3%。1月份出口同比增长17.0%，为20 13年11月来最快增速。 2月进口较上年同期下降3.6%，分析师的预期中值是增长3.1%。2月贸 易逆差4,246亿日圆(35亿美元)，低于预估中值10,500亿日圆。 日本2月对中国出口同比下降17.3%，对美国出口同比增加14.3%，对 亚洲出口同比下降1.1%。 浏览财务省完整表格，请点选： here (完) (编译 杜明霞；审校 许娜)